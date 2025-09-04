Pedro Sánchez no llegó a la reunión de aliados de Ucrania en París por avería de su avión. Foto: EFE.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no está esta mañana en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios, que reúne a los aliados de Ucrania, porque ha habido una avería en su avión que le ha obligado a volver a Madrid, desde donde participará por videoconferencia.

Fuentes oficiales españolas han indicado que el avión de Pedro Sánchez ha tenido que dar media vuelta al cabo de 40 minutos. Las fuentes no han precisado la naturaleza de la avería.

El presidente del Gobierno español se conectará, en cualquier caso por videoconferencia a esta reunión de la Coalición de Voluntarios que tiene como principal objetivo certificar las garantías de seguridad que sus miembros darán a Ucrania en caso de acuerdo de paz con Rusia o de alto el fuego.

En el encuentro en el Palacio del Elíseo, presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro británico, Keir Starmer (que como Pedro Sánchez tampoco ha acudido a París, pero porque tiene agenda propia en su país), está en particular el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Al término del encuentro, está prevista una conversación telefónica con Donald Trump, del que los 35 miembros de este grupo de aliados de Kiev esperan que concrete, por su parte, qué tipo de respaldo podría dar a las garantías de seguridad, en las que dijo que participaría durante su encuentro en Washington con los líderes europeos el pasado 18 de agosto.

Escuche W Radio en vivo aquí: