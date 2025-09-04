Por presuntamente actuar estando inhabilitada, formulan cargos a expersonera de Galapa, Atlántico

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la expersonera de Galapa, Atlántico, Paola Andrea Oñoro González.

Según el ente de control, la servidora pública que ocupó el cargo entre 2020 y 2023, presuntamente se posesionó y ejerció el cargo, a pesar de estar inhabilitada por tener vínculos familiares con uno de sus electores.

Al parecer, Oñoro González sería prima de un excabildante del concejo municipal que intervino en su elección.

Según se conoció, el concejal fue quien, en sesión extraordinaria del 10 de enero de 2020, manifestó su impedimento para actuar y votar dentro de ese proceso de selección.

De acuerdo con la Procuraduría, se investiga si a pesar de eso, Oñoro González asumió y ejerció el cargo hasta mayo de 2022 luego de suscribir una declaración juramentada en la que habría negado tener inhabilidades.

“El ente de control señaló que, de comprobarse estos hechos, podría afirmarse que la entonces personera contravino el régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades”, detalló la Procuraduría.

De manera provisional, la conducta fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo.