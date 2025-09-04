“Somos unos enamorados del fútbol”: grupo musical ‘Los Alfa 8′

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En el marco del lanzamiento del nuevo sencillo de Los Alfa 8 junto a Giovanna María Giacometto, la agrupación musical pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y comentaron como fue el proceso de creación y producción de esta nueva canción.

La música y el amor por el futbol

Si hay algo que ha destacado a lo largo de la trayectoria de Los Alfa 8 es su interés en el deporte, sobre todo en el futbol. Ricardo aseguró que ellos hicieron varios “temas” porque están enamorados por el ‘deporte rey’.

“Fue emocionante para nosotros ver que se pegó la canción de ‘fútbol gol’ con la selección Colombia, hasta el punto de volverse un himno”, aseguraron.

Además, en primicia para La Hora del Regreso, confirmaron que ya tiene lista la canción para la Selección Colombia para el Mundial.

¿Cómo fue cantar en francés?

Por su parte, Giovanna María Giacometto comentó que fue un sueño hecho realidad, puesto que tiene raíces de migrantes europeos; Además, que desde muy joven se fue a estudiar fuera del país.

“Es un sueño que la pueda cantar en Colombia y más en salsa”, afirmó.

¿Cómo surgió la idea de la canción?

Ricardo Bustos mencionó que la idea de la canción surgió mientras buscaba un vals que le gustara. Sin embargo, todo conectó cuando en la inauguración de los juegos olímpicos, la primera canción que sonó con una orquesta enorme fue ‘Bajo el cielo de París’.

Escuche la entrevista completa:

