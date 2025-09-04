Uruguay vs. Perú EN VIVO 🔴: minuto a minuto del partido por Eliminatorias
Los uruguayos buscarán subir posiciones en las Eliminatorias, mientras que Perú se aferra al milagro.
La selección uruguaya recibe este jueves a Perú en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los ‘charrúas’ ya están clasificados a la Copa del Mundo, pero los incas aún tienen una mínima posibilidad de estar en el torneo más importante del fútbol.
Vea aquí el minuto a minuto del partido entre Uruguay y Perú: