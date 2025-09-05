Abren investigación a UNGRD por presunta corrupción y violación de libre competencia en contratos

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por presunta violación de la libre competencia económica en procesos de contratación durante los años 2022 y 2023.

Según la SIC, el director de entonces Olmedo López y su subdirector Sneyder Pinilla, habrían recibido sobornos para favorecer en procesos de contratación pública a Luis López Rosero, contratista que postuló varias empresas bajo su control para quedarse con contratos por más de 86.000 millones de pesos.

La delegatura para la Protección de la Libre Competencia Económica, basada en el régimen de protección de la competencia, aseguró que de acreditarse la responsabilidad de los investigados, la sanción podrá ser de hasta 100.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, correspondientes a 142.350 millones de pesos.

Tras las evidencias obtenidas por los funcionarios de la SIC, luego de las visitas administrativas, requerimientos de información, declaraciones y un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer que se habría ejecutado un esquema de corrupción que afectó la libre competencia, en seis procesos de contratación adelantados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).