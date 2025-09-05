Maestros del eje cafetero y FOMAG logran acuerdos en temas de salud

Tras las protestas de los maestros del eje cafetero por el sistema de salud, representantes del Magisterio de Risaralda, Caldas y Quindío, Fecode y la Fiduprevisora, que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG; firmaron un acuerdo para evitar un paro nacional.

Dentro de los compromisos está la realización de visitas territoriales en cada uno de los tres departamentos, con el objetivo de verificar la atención que reciben los docentes y sus familias, “Se esgrimieron las situaciones que tenemos en cada uno de los departamentos y donde surge un compromiso por parte de la Fiduprevisora, para ir in situ a cada uno de los departamentos y verificar las situaciones que tenemos allí”.

Al respecto, habló Andrés Escarria, gerente de salud del FOMAG y señaló: “este ejercicio permitirá identificar falencias, corregir particularidades y robustecer la calidad del servicio en la región”.

La aplicación del tarifario para el pago de servicios, el cumplimiento en la entrega de medicamentos y la atención de medicina especializada, fueron los principales temas tratados durante las seis horas de trabajo conjunto en la sede de la Fiduprevisora en Bogotá.

