El Magisterio contará con un nuevo modelo de seguridad y salud en el trabajo.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó el nuevo modelo de atención primaria en salud, que contará con 561 equipos de cuidado integral en salud.

La iniciativa fue socializada con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag, durante el Primer Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo se destacó la relevancia de este nuevo esquema. “Hoy socializamos el nuevo Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo del Magisterio, una apuesta histórica del #GobiernoDelCambio. Con 561 equipos de cuidado integral y +2.000 profesionales, fortaleceremos la salud, la prevención y la dignidad laboral de más de 330.000 docentes en todo el país”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Cerca de 2.000 profesionales reforzarán la salud de más de 330 mil docentes dentro del componente de seguridad y salud en el Trabajo dentro del Modelo de Atención Primaria en Salud.

Los equipos destinados para la atención de los maestros, estará conformado por auxiliares de enfermería, tecnología, profesionales y especialistas en seguridad y salud en el trabajo.

El modelo contará con el apoyo técnico y la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

