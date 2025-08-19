Docentes no logran inscribirse a prestadores de salud por falla en link del FOMAG

La Fiduprevisora expidió el pasado 14 de agosto la Circular Externa 07 de 2025, en la que informó a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) sobre la ampliación de la red de prestadores de salud bajo la modalidad de capitación.

El documento establece que los maestros tienen plazo hasta el 28 de agosto para elegir, a través de un enlace web, la IPS o ESE más cercana a su lugar de trabajo o residencia.

En caso de no hacerlo, el prestador será asignado de manera automática según criterios técnicos y geográficos definidos por el FOMAG.

No obstante, los docentes han reportado que el enlace publicado en la circular (http://200.116.57.140:8080/formulario_primaria/public/formulario) no funciona , lo que ha impedido realizar el proceso de selección.

Ante esta situación, los maestros solicitan claridad sobre si se habilitará la plataforma o se otorgará una prórroga en los plazos, para garantizar su derecho a la libre escogencia del prestador de servicios de salud.

