MetLife Colombia beneficia a más de 700 mil personas transformando su educación financiera, ¿cómo?

Colombia

De acuerdo con estudios publicados por el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 60 % de la población colombiana no comprende conceptos financieros básicos y el 50 % no sabe elaborar un presupuesto ni planificar sus finanzas. En este contexto, la aseguradora MetLife Colombia asumió el reto de acompañar en el último año a más de 700 mil personas en todo el país, mediante asesorías personalizadas para mejorar sus hábitos financieros.

“En MetLife Colombia creemos que el bienestar financiero comienza con el conocimiento y la capacidad para tomar decisiones informadas. Por eso, hemos hecho de la educación financiera un pilar central de nuestro negocio, brindando soluciones que permitan a cada persona construir seguridad, confianza y un futuro sólido. La educación financiera impulsa el desarrollo y amplía las oportunidades para todos los colombianos”, enfatizó Carlos Mitnik, presidente de MetLife Colombia.

Por lo tanto, para enfrentar el gran desafío que existe en el país frente a la ausencia de hábitos económicos sanos, la falta de conocimiento y el desaprovechamiento de herramientas como el ahorro programado, la inversión o el crédito responsable, MetLife Colombia se propuso servir de guía para que miles de colombianos en temas financieros y de protección.

¿Cuál es la gran apuesta de MetLife Colombia?

La empresa líder mundial en seguros de vida, productos de retiro y programas de beneficios para empleados, seguirá trabajando durante los próximos años para que más hogares colombianos puedan contar con una guía sobre correcta planificación financiera.

De esta manera, contribuirá a la estabilidad económica de cada núcleo familiar y al fortalecimiento de la economía nacional, mediante la promoción de hábitos financieros tanto sólidos como sostenibles en el tiempo.

MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. es una compañía vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.