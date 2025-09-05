Trasladan a tercer soldado que resultó quemado en asonada en Putumayo

Ya son tres los soldados que llegaron al Hospital Militar Central de Bogotá, luego del ataque perpetrado en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo).

Al hospital ya habían llegado el soldado Sebastián Díaz Amaya, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, y el soldado Daniel Fierro Rubiano Daniel, quien es valorado por el servicio de cirugía general y plástica.

Este viernes, 5 de septiembre, llegó subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien fue trasladado desde un centro asistencial en Florencia, Caquetá.

“El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, dispone de todas sus capacidades médicas y de infraestructura para brindar atención especializada y oportuna al personal ingresado. La evolución de los pacientes será informada oportunamente en un próximo comunicado”, anunciaron.