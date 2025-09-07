Bélgica goleó 6-0 a Kazajistán en las Eliminatorias al Mundial 2026: De Bruyne realizó doblete

Jugadores de Bélgica celebran su victoria ante Kazajistán. FOTO: Jan De Meuleneir / Photo News via Getty Images / Photonews

Bélgica endosó un 6-0, a Kazajistán, este domingo en Bruselas, en partido clasificatorio para el Mundial 2026, gracias sobre todo a un Kevin De Bruyne muy inspirado, autor de dos goles y de dos asistencias.

En dos minutos en la parte final del primer tiempo, el volante ofensivo del Nápoles desbloqueó el partido con un primer gol (42) y una asistencia para Doku (44) para plasmar en el marcador el dominio absoluto de los Diablos Rojos (20 disparos en el primer tiempo).

Tres días después de otra goleada 6-0 en Liechtenstein, los hombres del DT Rudi Garcia siguieron mejorando sus números ofensivos con un gol de Nicolas Raskin (51).

Le puede interesar: Millonarios empató 0-0 a Santa Fe en el clásico capitalino de la liga colombiana

Doku firmó su doblete tras un nuevo pase de De Bruyne (60), quien selló su doblete en el 84, antes de un último gol firmado por Thomas Meunier (6-0 en el 87).

En la clasificación del grupo, Bélgica (10 puntos) se coloca a la altura de Gales y a un punto de Macedonia, aunque con un partido menos que estas dos naciones, que serán los rivales de los belgas en un mes de octubre decisivo.

Escuche W Radio en vivo aquí: