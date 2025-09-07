¿Cuáles son los tenistas con más trofeos de Grand Slam?: Conózcalos a detalle

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open 2025. FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images / CHARLY TRIBALLEAU

En el tenis masculino, ganar un título de Grand Slam es alcanzar la cima de la excelencia. Existen cuatro torneos, los cuales son los más prestigiosos: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Este último, finalizado hoy domingo 7 de septiembre, tuvo como campeón a Carlos Alcaraz y con ocasión de su triunfo, repasamos a los jugadores con más trofeos en Grand Slam:

Novak Djokovic – 24 títulos

El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador de Grand Slams en la historia del tenis masculino. Su dominio se extiende por más de 15 años, con títulos en todas las superficies y una capacidad única para reinventarse.

Australian Open: 10

Roland Garros: 3

Wimbledon: 7

US Open: 4

Djokovic ha disputado 37 finales de Grand Slam, ganando 24 y perdiendo 13.

Rafael Nadal – 22 títulos

El español Rafael Nadal es el rey indiscutible de la arcilla, con un récord histórico en Roland Garros. Su mentalidad competitiva lo llevaron a conquistar todos los Grand Slams, a pesar de sus múltiples lesiones.

Australian Open: 2

Roland Garros: 14

Wimbledon: 2

US Open: 4

Nadal jugó 30 finales de Grand Slam, con 22 victorias y 8 derrotas.

Roger Federer – 20 títulos

El suizo Roger Federer fue el primero en alcanzar los 20 Grand Slams, y su rivalidad con Nadal y Djokovic definió una era dorada en el circuito ATP.

Australian Open: 6

Roland Garros: 1

Wimbledon: 8

US Open: 5

Federer disputó 31 finales de Grand Slam, ganando 20 y perdiendo 11.

Pete Sampras – 14 títulos

Antes de la irrupción de Federer, Sampras era considerado el mejor tenista de la Era Abierta. Sus superficies preferidas eran el césped y la pista dura.

Australian Open: 2

Roland Garros: 0

Wimbledon: 7

US Open: 5

Sampras nunca ganó en Roland Garros, pero su dominio en Wimbledon y el US Open lo mantuvo como número uno del mundo durante seis años consecutivos (1993–1998).

Roy Emerson – 12 títulos

El australiano Roy Emerson fue el primer jugador en alcanzar los 12 Grand Slams, aunque la mayoría fueron antes de la Era Abierta que comenzó en 1968.

Australian Open: 6

Roland Garros: 2

Wimbledon: 2

US Open: 2

Björn Borg – 11 títulos

El sueco Björn Borg fue un fenómeno en los años 70 y principios de los 80. Su capacidad para dominar tanto en arcilla como en césped lo convirtió en una figura mítica, recordado por su larga cabellera rubia. Se retiró a los 26 años sin ganar nunca el Australian Open ni el US Open.

Roland Garros: 6

Wimbledon: 5

