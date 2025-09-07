Deportes

Alcaraz venció a Sinner en la final del US Open 2025 y recuperó el número uno del ranking ATP

El murciano superó al italiano en cuatro sets y volverá al liderato del ranking ATP tras dos años de espera.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 02: Carlos Alcaraz of Spain reacts against Jiri Lehecka of Czechia during their Men&#039;s Quarterfinal match on Day Ten of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 2, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Susan Mullane/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 02: Carlos Alcaraz of Spain reacts against Jiri Lehecka of Czechia during their Men's Quarterfinal match on Day Ten of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 2, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Susan Mullane/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Susan Mullane/ISI Photos

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español Carlos Alcaraz derrotó hoy domingo 7 de septiembre al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del US Open 2025 por segunda vez.

Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo, además del primer lugar del ránking ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad