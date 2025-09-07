Alcaraz venció a Sinner en la final del US Open 2025 y recuperó el número uno del ranking ATP

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español Carlos Alcaraz derrotó hoy domingo 7 de septiembre al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del US Open 2025 por segunda vez.

Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo, además del primer lugar del ránking ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

Noticia en desarrollo...

