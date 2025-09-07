¿Cuáles son los únicos tenistas en jugar la final en los cuatro Grand Slams un mismo año?

En el circuito ATP, disputar una final de Grand Slam es el equivalente a tocar la cima del tenis profesional. Pero alcanzar las cuatro finales en una misma temporada, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open es una hazaña que muy pocos han logrado.

A continuación, repasamos los hombres que han logrado esta proeza, desde la era amateur hasta el tenis moderno de hoy en día:

Jack Crawford – 1933

El australiano fue el primero en lograrlo. En 1933, llegó a las finales de los cuatro Grand Slams, ganando tres de ellos y perdiendo el US Open ante Fred Perry. Aunque no completó el Grand Slam calendario, su temporada marcó un precedente inedito.

Don Budge – 1938

Cinco años después, el estadounidense Don Budge no solo jugó las cuatro finales, sino que las ganó todas, convirtiéndose en el primer hombre en lograr el Grand Slam calendario.

Frank Sedgman – 1952

Otro australiano que alcanzó las cuatro finales en un mismo año. En 1952, Sedgman ganó dos de los cuatro torneos, consolidándose como uno de los grandes de su generación.

Lew Hoad – 1956

Considerado por Rod Laver como uno de los mejores tenistas contra los que jugó, Hoad llegó a las cuatro finales en 1956. Ganó tres de ellas, pero perdió el US Open ante Ken Rosewall, quedando a un paso del Grand Slam completo.

Rod Laver – 1962 y 1969

El único hombre en lograr el Grand Slam calendario dos veces: primero como amateur en 1962 y luego como profesional en 1969. En ambas temporadas, Laver disputó y ganó las cuatro finales, convirtiéndose en una figura irrepetible en la historia del tenis.

Roger Federer – 2006 y 2007

Federer alcanzó las cuatro finales en dos temporadas consecutivas. En ambas, ganó tres títulos y perdió Roland Garros ante Rafael Nadal. Su dominio en césped y pista dura fue absoluto, y solo la arcilla le impidió completar el Grand Slam calendario.

Rafael Nadal – 2011

En 2011, Nadal disputó las cuatro finales de Grand Slam, ganando Roland Garros y perdiendo las otras tres ante Novak Djokovic. Fue su temporada más completa en cuanto a presencia en finales, aunque no logró convertirlas todas en títulos.

Novak Djokovic – 2015 y 2021

Djokovic alcanzó las cuatro finales en 2015, ganando tres y perdiendo Roland Garros ante Stan Wawrinka. En 2021, estuvo a un paso de completar el Grand Slam calendario, pero cayó en la final del US Open ante Daniil Medvedev. Es el único jugador en lograr esta hazaña en dos temporadas distintas en la Era Abierta sin completar el Grand Slam.

Jannik Sinner - 2025

El italiano es el principal motivo por el que estás leyendo este artículo, pues el de San Candido ganó el Australian Open en enero ante Alexander Zverev, repetiría final en Roland Garros cuatro meses después donde cedió ante Carlos Alcaraz y nuevamente ante el español consiguió ganar Wimbledon en juno pasado.

Ahora en Nueva York desafiará mañana 7 de septiembre a Carlos Alcaraz en busca de su tercer Grand Slam de la temporada.

En total, solo nueve tenistas masculinos han disputado las cuatro finales de Grand Slam en un mismo año.

