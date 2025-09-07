Alemania ganó 3-1 a Irlanda del Norte y volvió a la victoria después de cinco meses

Jugadores de Alemania celebran tras el triunfo ante Irlanda del Norte FOTO: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images / picture alliance

Alemania logró superar a Irlanda del Norte por 3-1, este domingo 7 de septiembre en Colonia, en su segundo partido de clasificación para el Mundial-2026, tres días después de su sorprendente derrota en Bratislava contra Eslovaquia (2-0).

Con estos tres primeros puntos en la breve campaña de clasificación, Alemania alcanza a su adversario de la noche, que se había impuesto el jueves en Luxemburgo (3-1), pero sigue tres puntos por detrás de Eslovaquia, que logró una valiosa victoria en el Gran Ducado (1-0).

Solo el primer lugar del grupo clasifica directamente para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio).

Gracias a los goles de Serge Gnabry (7), Nadiem Amiri (69) y Florian Wirtz (72), los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann corrigieron el rumbo tras el fiasco de Bratislava.

Pero mostraron nuevamente preocupantes signos de fragilidad en defensa, como en el empate de Isaac Price (34) tras un córner.

“Sabíamos que fue una catástrofe el último partido y queríamos hacerlo mejor”, dijo Wirtz a la cadena alemana RTL. “Fue una buena actuación sobre la que definitivamente podemos construir.”

Julian Nagelsmann, entrenador teutón dijo que “entendió” la reacción de los aficionados, que mostraron su descontento al medio tiempo: “Esperan algo mejor y una entrada no es barata”.

Alemania continuará su campaña de clasificación en un mes, primero recibiendo a Luxemburgo en Sinnsheim el 10 de octubre, seguido de un difícil viaje a Belfast tres días después.

