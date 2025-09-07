Vuelta a España 2025: Egan Bernal se sacudió en la etapa 15 y Vingegaard sigue líder

Este domingo 7 de septiembre se corrió la etapa 15 de la Vuelta a España de 167 kilómetros con salida en Veiga y llegada en Monforte de Lemos, un terreno llano ideal para sprinters o llegadas masivas.

Mads Pedersen se quedó con la fracción y Santiago Buitrago logró quedarse con la cuarta posición de la etapa tras ser quien rompió la fuga al final.

Los pedalistas colombianos fueron protagonistas en la fuga del día: Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, Egan Bernal del Ineos y Juan Guillermo Martínez del Picnic.

Tanto así que, sobre los últimos kilómetros, el grupo fugado llevaba casi 14 minutos de diferencia del pelotón que llevaba al líder, Jonas Vingegaard.

Sobre el final de la etapa, Bernal y Buitrago estuvieron al frente del lote evitando fugas. Al final, el del Ineos ingresó en la sexta posición, mientras que el del Bahrein en la cuarta.

Este lunes 8 de septiembre será jornada de descanso en la competencia.

¿Cómo les fue a los colombianos en la clasificación general?

A continuación, los puestos que ocuparon los pedalistas colombianos en la etapa 15 de la Vuelta a España:

12. Harold Tejada (XDS Astana): 11:48″

14. Egan Bernal (Ineos): 15:42″

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius): 28:52″

27. Harold Tejada (XDS Astana): 8:32″

47. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL): 1:29:43”

62. Brandon Rivera (Ineos): 1:44:53″

