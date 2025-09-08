Capturan en Vichada a integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’

Fueron capturados dos presuntos integrantes de las redes de apoyo del grupo armado organizado residual (GAO-r) Segunda Marquetalia, Estructura 53.

Los hechos se registraron en la inspección de Santa Cecilia, municipio de La Primavera, Vichada, donde las Fuerzas Militares, en cumplimiento de una orden judicial, lograron ubicar y capturar a estas personas.

Durante la operación se incautó importante material de guerra y comunicaciones, se encuentran 4 fusiles, 3 pistolas, 13 proveedores, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, 2 radios de comunicación, 9 equipos de campaña y 2 teléfonos celulares.

