Internacional

Netanyahu llamó a la población de Ciudad de Gaza a irse “ahora”

Por otro lado, el ejército israelí anunció que cuatro de sus soldados murieron en combate en el norte de la Franja de Gaza este lunes.

Benjamin Netanyahu en julio de 2025. FOTO: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Benjamin Netanyahu en julio de 2025. FOTO: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó este lunes 8 de septiembre a los residentes de Ciudad de Gaza a evacuar la localidad, donde el ejército está intensificando su ofensiva.

En dos días hemos derruido 50 torres terroristas, y este es solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Ciudad de Gaza. Le digo a los residentes: han sido advertidos, ¡váyanse ahora!”, declaró Netanyahu en un video.

“Todo eso no es más que un preludio, la apertura de la operación principal que se intensifica: la maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que se están organizando y reuniéndose actualmente para entrar en la Ciudad de Gaza”, añadió.

Por otro lado, el ejército israelí anunció que cuatro de sus soldados murieron en combate en el norte de la Franja de Gaza este lunes.

Solo se comunicó la identidad de tres de ellos, el nombre del cuarto aún está por confirmar, indicó el ejército.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad