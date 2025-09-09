Actualidad

Capturan a señalados de extorsionar a comerciantes en el suroccidente de Barranquilla

Se trata de tres sujetos, vinculados a por lo menos seis hechos delictivos.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / DjelicS

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de extorsionar a comerciantes en la ciudad.

Según las investigaciones, los ahora procesados tenían como víctimas a establecimientos ubicados en la localidad suroccidente de Barranquilla.

El actuar delictivo de los sujetos se centraba en las zonas de Lucero, Los Pinos y El Pueblito.

Las detenciones se realizaron a través de unidades del Gaula, en medio de diligencias de allanamiento y registro.

Durante los operativos, a los señalados también se les encontraron armas de fuego, panfletos extorsivos y una granada.

De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos intimidaban a los propietarios de los comercios para exigir el pago de extorsiones.

Estos estarían vinculados a unos seis hechos delictivos entre agosto y septiembre de este año, incluyendo el ataque a una vivienda.

