Capturan a señalados de extorsionar a comerciantes en el suroccidente de Barranquilla
Se trata de tres sujetos, vinculados a por lo menos seis hechos delictivos.
La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de extorsionar a comerciantes en la ciudad.
Según las investigaciones, los ahora procesados tenían como víctimas a establecimientos ubicados en la localidad suroccidente de Barranquilla.
El actuar delictivo de los sujetos se centraba en las zonas de Lucero, Los Pinos y El Pueblito.
Las detenciones se realizaron a través de unidades del Gaula, en medio de diligencias de allanamiento y registro.
Durante los operativos, a los señalados también se les encontraron armas de fuego, panfletos extorsivos y una granada.
De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos intimidaban a los propietarios de los comercios para exigir el pago de extorsiones.
Estos estarían vinculados a unos seis hechos delictivos entre agosto y septiembre de este año, incluyendo el ataque a una vivienda.