Cerrejón denunció un nuevo atentado contra su línea férrea

Cerrejón denunció que se presentó un atentado con explosivos contra su línea férrea en los kilómetros 40 y 67 en Uribia, La Guajira; no hubo heridos, pero se generó afectación sobre la infraestructura de la compañía.

Este es el quinto atentado de este tipo contra la empresa en lo que va del 2025.

La minera reiteró que este tipo de acciones no solo afectan su operación, sino que también ponen en riesgo la vida de sus trabajadores y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento y el país.

Una vez más, la empresa hizo un llamado urgente a las autoridades para que adopten las acciones necesarias que prevengan la repetición de estos hechos.