Cerrejón deberá pagar multa de $500 millones por no reportar a tiempo enfermedades laborales

El Ministerio de Trabajo ratificó la multa impuesta contra la empresa de carbón Cerrejón, relacionada con el reporte extemporáneo de 29 casos de enfermedades diagnosticadas como laborales en diciembre de 2023.

El proceso sancionatorio se inició en enero de 2024 por parte de la cartera de Trabajo, en el cual advirtió que se garantizó el debido proceso a la empresa.

En el marco de la investigación, Cerrejón sostuvo que el retraso en los reportes se debió a olvidos involuntarios y no a una “actuación de mala fe”, por lo que así lo argumentó en los recursos presentados contra el acto administrativo sancionatorio. Sin embargo, tras realizar la investigación correspondiente, el MinTrabajo confirmó la multa a través de la Dirección de Riesgos Laborales, aclarando que esta se impone ante el incumplimiento en los plazos establecidos para este tipo de reportes.

En el marco de esta sanción, el Ministerio de Trabajo hizo un llamado a los empleadores para que cumplan con el Decreto 1072 de 2015, en el que se establece que deben realizarse los reportes por incidentes laborales ante esa cartera dentro de dos días hábiles para accidentes graves, mortales y enfermedades.

“Cada enfermedad laboral de un trabajador o trabajadora obedece a condiciones o exposiciones a factores de riesgo. Estamos frente a 29 incumplimientos de la misma norma, lo cual denota un actuar descuidado por parte de la empresa frente a sus obligaciones legales”, enfatizó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

La empresa sancionada tiene un plazo de 15 días hábiles a partir de la ejecutoria de la resolución para pagar la multa al Consorcio del Fondo de Riesgos Laborales.

