Chile vs. Uruguay EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias

Ben Brereton y Nahitan Nandez durante un Chile vs. Uruguay en septiembre de 2023. FOTO: Ernesto Ryan/Getty Images / Ernesto Ryan

Este martes, 9 de septiembre, las selecciones de Chile y Uruguay disputan su último encuentro de Eliminatorias para el Mundial 2026.

El conjunto ‘charrua’ ya clasificado buscará finalizar entre los dos primeros de la clasificación, mientras que Chile podría finalizar penúltimo en la tabla de posiciones de ganar en Santiago.

Siga el minuto a minuto del encuentro a continuación: