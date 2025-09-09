Deportes

Chile CHI
Uruguay URU

Chile vs. Uruguay EN VIVO 🔴: siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias

El equipo uruguayo buscará superar a Brasil en la tabla, mientras que la ‘Roja’ tendrá como objetivo evitar el último lugar.

Ben Brereton y Nahitan Nandez durante un Chile vs. Uruguay en septiembre de 2023. FOTO: Ernesto Ryan/Getty Images

Fabian Macias

Este martes, 9 de septiembre, las selecciones de Chile y Uruguay disputan su último encuentro de Eliminatorias para el Mundial 2026.

El conjunto ‘charrua’ ya clasificado buscará finalizar entre los dos primeros de la clasificación, mientras que Chile podría finalizar penúltimo en la tabla de posiciones de ganar en Santiago.

Siga el minuto a minuto del encuentro a continuación:

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

