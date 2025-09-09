El presidente no las puede ganar todas, no es el rey: Abogado sobre propuesta de nueva Constituyente

Fabio Humar, abogado, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre la propuesta de hacer una Asamblea Constituyente.

Ante esto, Humar aseguró que “es peligrosísimo embarcar al país en una Asamblea Constituyente en este momento”, dijo.

Siendo así, explicó que es peligroso debido a que el 30 o 35% del territorio colombiano está controlado por grupos irregulares, y “una Asamblea Constituyente pasa por un proceso elector, por las urnas, por votación y en esos territorios, controlados por delincuentes, van a tener voto y no sabemos cómo van a ser obligadas las personas a votar”.

Además dijo que una Constituyente, en este momento de “polarización”, se inicie.

“Puede haber retrocesos significativos que los colombianos hemos ganado”, aclaró.

Asimismo, cuestionó el argumento político de Gustavo Petro en el que mencionó que no se han podido hacer las reformas sociales en su Gobierno, “es absolutamente falaz”.

“El presidente, como todos los gobiernos, ha tenido grandes derrotas, pero también varios triunfos. El presidente no las puede ganar todas, porque la democracia está diseñada para que el presidente sea presidente no un rey”, dijo.

Finalmente dijo que cuando Gustavo Petro fue elegido presidente conocía muy bien la Constitución y subrayó que “si no le gusta no ha debido lanzarse a la Presidencia”.