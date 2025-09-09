En Pereira ‘alquilan’ sicarios de Cartago; señala la Policía que existe un corredor de la muerte

El aumento de los homicidios en Pereira y Dosquebradas ha generado que la Policía, en articulación con la Fiscalía, desarrolle investigaciones que ataquen las estructuras delincuenciales y descubran estas oficinas de sicarios que, al parecer, se han creado, sobre todo en el Norte del Valle.

Debido a estas indagaciones, la autoridad policial ha revelado que existe un corredor de la muerte entre Pereira y Cartago donde se pueden llegar a alquilar los servicios de sicariato cobrando sumas que pueden comenzar en $800 mil y llegar a $2 millones o más, dependiendo de quien es la víctima.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, señala que las capturas han sido fundamentales para obtener información sobre este corredor de la muerte.

“Quiero informarles a todos, que hemos integrado una burbuja operacional con Cartago, con nuestra policía del distrito y la Policía Metropolitana de Pereira para identificar el tránsito de sicarios entre Cartago y Pereira, y con la captura de alias ‘Ávila’, hemos avanzado investigativamente, qué hay detrás de estos desplazamientos de los sicarios.

Señalan las autoridades que, este ‘alquiler de sicarios’ ha desatado una lucha frontal entre Pereira y Cartago por organizaciones delincuenciales como ‘Los Flacos’ y la ‘Nueva Generación’ en Cartago y ‘Los Rebeldes’ y ‘La Cordillera’ en la capital risaraldense.