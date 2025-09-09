El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es probable que fuera a alta velocidad”: experto tras accidente de camión con caballos del ‘Tino’

El pasado 7 de septiembre, un camión que transportaba caballos que pertenecen al exfutbolista de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, se volcó en la vía que va hacia Andalucía, en el Valle del Cauca.

Según comentó el exjugador, el conductor del camión huyó del lugar luego del accidente. Es por eso que, en W Sin Carreta, estuvo el experto equino Pedro Mojica y dio detalles sobre el transporte de animales.

¿Es correcto que los caballos se transporten en camión?

De acuerdo con Mojica, en el video que circula en redes sociales no se alcanza a observar de manera correcta al camión, por ende, no es posible dictaminar si el vehículo cumplía con las condiciones adecuadas. No obstante, afirmó que con lo poco que se ve si parecería estar correcto para el transporte.

¿Qué se debe tener para transportar caballos?

De acuerdo con el experto, para el transporte equino, se debe tener un permiso emitido por el ICA, además el conductor debe contar con conocimiento de los animales y amor por los mismos.

Con respecto al accidente, mencionó que es muy probable que el camión haya sufrido el volcamiento por exceso de velocidad, puesto que en la carretera se ve como este viene de una recta y entra en una cuerva.

Asimismo, cuestionó la premura con la que el conductor manejaba, ya que en el transporte de caballos no se puede conducir a altas velocidades debido a que estos animales son delicados.

¿Por qué el conductor se dio a la fuga?

Finalmente, Mojica mencionó que el conductor se dio a la fuga muy seguramente para evitar problemas con los propietarios de los caballos, puesto que se veían animales en muy buen estado, bien alimentados y bien cuidados.

“Seguramente sean animales de alto valor”, dijo.

Escuche la entrevista completa: