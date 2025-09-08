Cinco personas fallecieron luego de que vehículo fuera arrastrado por creciente súbita. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

La comunidad de Galán y El Palmar, en Santander, está de luto tras una tragedia ocurrida en la vereda Oroco, sector Quebrada La Oroco, donde unacreciente súbita arrastró un vehículo con cinco ocupantes.

En las labores de rescate participaron la policía nacional, bomberos de varios municipios, la unidad de Gestión del Riesgo departamental y la comunidad.

Después de varias horas lograron recuperar los cuerpos de las víctimas: Orfidia León (46 años), James Afanador (8 años), Clemencia Reyes (47 años), Pastora Olarte (42 años) y Arnulfo Torres (47 años).

La alcaldesa de Galán, Sofía Medina Serrano, confirmó que entre los fallecidos había docentes de las instituciones educativas Alfonso Gómez Gómez y San Isidro, así como líderes comunitarios y el hijo de una de las víctimas.

“Hoy el dolor nos une porque estas personas hacían parte de nuestra comunidad y de nuestra sangre galanera. Pedimos al gobierno nacional y departamental una solución definitiva, pues esta quebrada ha presentado crecientes desde hace más de un año y sigue poniendo en riesgo la vida de quienes transitan por la zona”, expresó la alcaldesa.

El jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, acompañó a los alcaldes de Galán y El Palmar en la atención de la emergencia, entregando apoyo técnico y manifestando solidaridad con las familias.

Medina Serrano insistió en la urgencia de obras de mitigación en puntos críticos como La Vitoca, donde avalanchas recurrentes dejan incomunicadas a las comunidades, afectando el transporte escolar y el traslado de pacientes.