80 personas han sido capturadas por robo de energía en el Caribe

En el marco de las acciones operativas que adelanta la intervenida empresa Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, dieron a conocer que, tras un trabajo articulado han logrado la captura de 80 personas, señaladas de robar energía.

Las detenciones se han realizado en lo corrido de 2025.

De acuerdo con la oficina de Asuntos Jurídicos y Contractuales de la entidad, además de las detenciones, al menos cuatro personas han sido condenadas por ese tipo de delitos.

Las penas, según la organización, han sido ejemplarizantes.

Las capturas se han materializado a través de un trabajo coordinado con la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Desde la entidad también detallaron las labores investigativas que se adelantan para la desarticulación de las bandas que se dedican a la manipulación de redes eléctricas, explicando que, el accionar de los grupos ilegales afecta la prestación del servicio.

Hasta la fecha, se han interpuesto 422 denuncias penales por el delito de defraudación de fluidos y 280 por hurto de infraestructura eléctrica.

Cabe mencionar que, la comisión de este tipo de delitos contempla penas de hasta seis años de prisión y multas que podrían alcanzar los 150 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).