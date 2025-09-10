Internacional

A 25 subió el número de muertos en el ataque ruso a un pueblo de Donetsk en Ucrania

El ataque tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana del martes, cuando un avión ruso lanzó una bomba aérea que cayó en el pueblo cuando funcionarios de correos pagaban las pensiones a los jubilados.

A 25 subió el número de muertos en el ataque ruso a un pueblo de Donetsk en Ucrania. Foto: EFE.

A 25 subió el número de muertos en el ataque ruso a un pueblo de Donetsk en Ucrania. Foto: EFE.

Un total de 25 personas han muerto como consecuencia del ataque con una bomba aérea lanzado por Rusia este martes (9 de septiembre) contra el pueblo de Yarova de la región ucraniana de Donetsk, según informó este miércoles el gobernador de la región, Vadim Filashkin.

Le puede interesar

El anterior recuento ofrecido por las autoridades situaba el número de víctimas mortales en 24.

El ataque tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana del martes, cuando un avión ruso lanzó una bomba aérea que cayó en el pueblo cuando funcionarios de correos pagaban las pensiones a los jubilados.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad