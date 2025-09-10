A 25 subió el número de muertos en el ataque ruso a un pueblo de Donetsk en Ucrania. Foto: EFE.

Un total de 25 personas han muerto como consecuencia del ataque con una bomba aérea lanzado por Rusia este martes (9 de septiembre) contra el pueblo de Yarova de la región ucraniana de Donetsk, según informó este miércoles el gobernador de la región, Vadim Filashkin.

El anterior recuento ofrecido por las autoridades situaba el número de víctimas mortales en 24.

El ataque tuvo lugar alrededor de las diez de la mañana del martes, cuando un avión ruso lanzó una bomba aérea que cayó en el pueblo cuando funcionarios de correos pagaban las pensiones a los jubilados.

