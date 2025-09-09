Más de veinte muertos en un ataque ruso contra un pueblo de Ucrania, según Zelenski

Un ataque ruso con una bomba aérea mató este martes a más de veinte personas en el pueblo de Yarova de la región de Donetsk del este de Ucrania, según denunció en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que calificó el ataque de “brutalmente salvaje”.

“Un ataque aéreo ruso brutalmente salvaje con una bomba aérea contra el municipio rural de Yarova en la región de Donetsk. Directamente contra la gente. Civiles normales”, escribió en sus redes Zelenski, que agregó que las fuerzas rusas lanzaron la bomba aérea cuando se distribuía el dinero de las pensiones entre los habitantes del pueblo.

“El mundo no debe quedarse sin hacer nada. Necesitamos una respuesta de Estados Unidos. Necesitamos una respuesta de Europa. Necesitamos una respuesta del G20. Necesitamos acciones contundentes para hacer que Rusia deje de causar muertes”, concluyó su mensaje el presidente ucraniano.

Este ataque se produce horas antes de que comience en Londres una nueva reunión de coordinación de los países que ofrecen ayuda militar a Ucrania. Kiev espera obtener de la reunión más defensas aéreas para proteger a su población, sus infraestructuras y su Ejército de los ataques aéreos rusos contra su territorio.

