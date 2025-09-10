Armando Benedetti arremetió contra el magistrado Jorge Ibáñez: “ataca y hostiga al Gobierno”

Dura arremetida del ministro del Interior, Armando Benedetti, en contra del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez a quien acusó de estar cometiendo acoso y hostigamiento contra el Gobierno Nacional. Por eso, agregó Benedetti, que hay una estrategia para dilatar la reforma pensional.

Benedetti aseguró que el presidente de la Corte no está cumpliendo con la Constitución, porque “pidió una subsanación que nunca había pasado en el país, después viene la subsanación. Luego dice que hay que votar las actas y se votan las actas. Y ahora pide que cómo fue la votación”.

Además, el ministro enfatizó que en su momento conoció a una persona (Ibáñez) inteligente y preparada, pero actualmente “las vísceras se lo están comiendo porque resulta que no hace sino atacar y hostigar al Gobierno”.

Aunque Benedetti dijo que el Gobierno es respetuoso de la justicia, es importante “alzar la voz, y alzarla con dolor y hasta con resentimiento de ver cómo solo una persona destruye el beneficio para millones de personas, solamente por querer destruir, no porque quiera ganar nada, no porque se quiera beneficiar de nada, sino solamente por destruir”.