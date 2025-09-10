Chile empató 0-0 con Uruguay y terminó última en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Las selecciones de Chile y Uruguay firmaron este martes un 0-0 en el estadio Nacional de Santiago en un partido en el que La Roja no pudo cumplir el cometido de salir del último lugar de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y la visitante se acomodó en el cuarto lugar, en la jornada de clausura.

El haber ganado apenas el 20,3% de los puntos en disputa (54) refleja el porqué los chilenos, hoy dirigidos por Nicolás Córdova, culminaron tras la fecha 18 en el sótano del camino hacia la cita de Estados Unidos, México y Canadá con 11 unidades.

Por su parte, Uruguay, que de la mano del argentino Marcelo Bielsa ya había certificado su presencia en tierras norteamericanas el pasado jueves tras ganarle por 3-0 a Perú en Montevideo, capturó 28 unidades, por lo que su rendimiento fue del 51,8%.

La de 2026 será la decimoquinta Copa del Mundo para La Celeste, mientras que para la ‘Roja’ será la tercera seguida a la que no asisten desde Brasil 2014.

