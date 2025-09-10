Ejército incautó más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína en Uribia, La Guajira
El cargamento tendría un valor superior a los 22.000 millones de pesos.
El Ejército Nacional informó que fueron incautados aproximadamente 619 kilos de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el cargamento pertenecía a la subestructura José More Peñate del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.
Puede leer:
Gracias a información de inteligencia militar se obtuvo la ubicación de una camioneta proveniente del municipio de Barrancas, La Guajira, en la que era transportado el alcaloide con destino a puertos clandestinos en la Alta Guajira. Desde allí, el cargamento sería enviado al mercado internacional.
Este cargamento tendría un valor superior a los 22.000 millones de pesos, representando un golpe contundente a las finanzas ilícitas del GAO Clan del Golfo.
En el desarrollo de la operación también fue capturado el conductor del vehículo en el que se transportaba el estupefaciente.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles