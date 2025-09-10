Embajador de China confirmó que Barranquilla tiene la intención de construir un Metro para la ciudad

Barranquilla

El Embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang confirmó que Barranquilla tendría la intención de construir un Metro para la ciudad.

Señaló que, la colaboración entre Colombia y China ha permitido el avance de proyectos de interconectividad física como el primer Metro de Bogotá y RegioTram de Occidente, que conecta Cundinamarca con Bogotá.

De acuerdo con el Embajador, la semana anterior, durante el acto en el que se recibieron los primeros vagones del Metro de Bogotá, sostuvo una conversación con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char sobre el tema.

Sobre la cooperación que podría tener China en el posible proyecto, no se descarta su participación en la construcción y mantenimiento del sistema de transporte.

El Embajador también se refirió a una posible financiación del gobierno de su país para la iniciativa.

En lo que tiene que ver con temas energéticos, el alto funcionario destacó la capacidad del Caribe Colombiano en la generación de energías limpias y su aporte en la transición energética.