Intento de asonada en Putumayo deja un civil herido

Durante operativo militar contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo, terminó herido un civil después de un intento de asonada contra la fuerza pública.

Los hechos se registraron en la vereda Mandur, donde tropas del Ejército adelantaban la destrucción de unidades procesadoras.

Alrededor de 200 personas rodearon a los uniformados en medio de la operación, lanzándoles piedras e intentando arrebatarles las armas.

Ante esta situación, los soldados respondieron con disparos al suelo para dispersar a la multitud y evitar una posible retención. En medio de esa acción, una de las balas impactó en el pie de un civil, cuyo estado de salud aún no se conoce. Tras el incidente, las tropas se replegaron y abandonaron la zona.