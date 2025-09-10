Actualidad

MinHacienda reportó récords en emisión de bonos en Europa

La cartera de Hacienda informó que luego de 10 años, Colombia emitió bonos globales por 4.100 millones de Euros.

Euro. I Foto: Getty Images. / Javier Ghersi

Alejandro Arteaga

El Ministerio de Hacienda informó que, después de 10 años, Colombia regresó exitosamente al mercado europeo con la emisión de bonos globales por 4.100 millones de euros, alcanzando resultados históricos en su estrategia de financiamiento.

Según la cartera, se colocaron tres referencias de bonos globales con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, que tienen cupones de 3,75%, 5% y 5,62%, respectivamente, lo que representa una mejora frente a los niveles de referencia iniciales.

“Con la transacción se crea una curva en euros que diversifica el riesgo de mercado, reduce el costo de financiación, mejora el perfil de la deuda externa, amplía la base de inversionistas y, mediante la estrategia de manejo de pasivos, mitiga el riesgo de refinanciamiento”, explicó el Ministerio de Hacienda.

Además, el Gobierno aseguró que esta colocación alcanzó una demanda histórica de 25.433 millones de euros, el nivel más alto logrado por un país emergente en emisiones en ese mercado.

