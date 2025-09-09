Suspendido concurso Notarial 2025: Comunicado oficial de MinHacienda tras solicitud de Procuraduría

El Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) suspendió el proceso de inscripción para el concurso público de méritos, destinado a seleccionar a los notarios en propiedad que ingresarán a la carrera notarial después del comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Puede leer: Estas son las irregularidades en el concurso de notarios

Este concurso proveería un total de 343 notarías vacantes en todo el país, buscando garantizar que los servicios notariales sean ejercidos por profesionales altamente capacitados.

La carrera notarial es un sistema técnico creado para asegurar que los notarios sean elegidos por sus méritos, capacidades y experiencia.

El CSCN es el organismo que administra este proceso, garantizando el sistema de mérito, por lo que es completamente autónomo. Los gastos del concurso son cubiertos por el Fondo Cuenta Especial del Notariado Colombiano.

El concurso se rige por principios como la confidencialidad, especialización, independencia, libre concurrencia, mérito.

Se han implementado ajustes para asegurar la participación de personas con discapacidad, y también se debieron haber implementado acciones afirmativas para las comunidades raizales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Comunicado del Ministerio de Hacienda:

En este comunicado, la entidad expresa que teniendo en cuenta que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública vio la necesidad de suspender el concurso por razones presupuestales.

La Procuraduría suspendió el concurso con el fin de evaluar el cumplimiento de los principios de responsabilidad y legalidad, junto con los principios de contratación estatal, por el cual se iba a llevar a cabo el concurso de méritos.

Etapas en las que estaba basado el concurso:

Inscripción y entrega de documentos.

Análisis y calificación de la experiencia (hasta 50 puntos).

Prueba escrita de conocimientos (40 puntos sobre 100).

Entrevista (10 puntos).

Conformación de la lista de elegibles.

Para ser considerado elegible, un aspirante debía obtener una calificación igual o superior a 60 puntos sobre 100 en la sumatoria de todas las etapas.

Los interesados podrían haberse postulado para notarías de primera, segunda o tercera categoría, siempre que cumplieran con los requisitos legales para cada una.

Vacantes propuestas a Nivel Nacional

Las 343 notarías vacantes se distribuyen de la siguiente manera, según el corte al 15 de agosto de 2025:

109 notarías de Primera Categoría.

75 notarías de Segunda Categoría.

150 notarías de Tercera Categoría.

9 notarías con trámites de preferencia en curso.

Escuche W radio en vivo: