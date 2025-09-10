¿Qué es la demencia digital? Neurólogo explica el concepto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 10 de septiembre, el neurólogo Leonardo Bello habló en los micrófonos de Salud y Algo Más para referirse a lo que se conoce como demencia digital, es decir, cómo el exceso de tecnología puede generar deterioro cognitivo.

El neurólogo Bello inició enfatizando en que la demencia digital no es una enfermedad, sino que, como tal, es un concepto que se ha aplicado a una coyuntura en determinado sector poblacional.

“Es un término que se comienza a utilizar a principios de la década del 2010 para alertar a los padres que tienen hijos con exceso del uso de la tecnología y la dependencia a este tipo de dispositivos”, comentó.

Dijo que el concepto, principalmente, “se utiliza solo en jóvenes porque es el grupo poblacional que más tiene exceso de uso y dependencia de la tecnología”.

Sin embargo, resaltó que también aplica al adulto mayor. “En jóvenes, adolescentes y adultos mayores se debe evitar el exceso de uso de la tecnología”.

El experto explicó que la demencia digital también incluye a los videojuegos tanto en su tecnología tradicional como en la moderna. “Va generando un deterioro cognitivo”.

“No podemos desaparecer las pantallas o el internet en el mundo moderno, pero podemos tener pautas y horarios a la hora de su uso”, concluyó.

