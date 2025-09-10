Violenta riña por el sonido de una alarma: se atacaron con destornillador en Chapinero, Bogotá

Dos personas fueron capturadas en medio de la riña estos hechos.

Captura de dos personas por riña en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Bogotá

En la madrugada de este miércoles, en la localidad de Chapinero, justo en la calle 47 con carrera 8 en Bogotá, se presentó un hecho de intolerancia por la activación accidental de una alarma de un vehículo en la parte externa de un local de comidas rápidas. El sonido incomodó a dos personas que decidieron atacar con objetos contundentes a otras más.

“Por esta situación, que genera molestia en unas personas que estarían en este sitio, se dio una riña de personas, entre ellas una mujer que, con otra persona con un elemento contundente (cruceta), y ella con un destornillador, provocan las lesiones a unas personas que fueron trasladadas a un centro asistencial y afortunadamente están fuera de peligro”, coronel Ricardo Cháves, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

Las dos personas fueron capturadas por el delito de lesiones personales y fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.

