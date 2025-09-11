Angélica Bernal, la tenista paralímpica que llevó a Colombia a una final en Wimbledon

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Angelica Bernal, la tenista paralímpica que llevó a Colombia a una final en Wimbledon

En Mujeres W, Angélica Bernal recordó cómo nació con focomelia en su pierna derecha, aprendiendo desde niña a usar prótesis para ser independiente.

En un inicio jugaba deportes convencionales, pero a los 11 años un entrenador la invitó a probar el tenis en silla de ruedas, y de esta manera comenzó en aquel camino que la llevaría a quedarse con más de 30 títulos internacionales y a representar a Colombia en cuatro juegos paralímpicos.

La deportista narró que sus inicios fueron complicados porque en Colombia no existía la categoría femenina, por lo que sus primeros partidos fueron contra hombres. De todas formas, fue lo suficientemente apasionada y disciplinada para poder abrirle camino a otras mujeres y dejar la categoría femenina consolidada.

Ella, a día de hoy, es un referente del deporte inclusivo, fundadora del semillero ‘Semillas sin Barreras’ y con un gran control en la accesibilidad colombiana.

Sobre su histórica final de este año en Wimbledon, la tenista explicó que llegar a ese torneo y vivirlo fue cumplir un sueño. Ella, junto la tenista de Francia Ksenia Chasteau, alcanzó un enorme logro. Aun así, admitió que tuvo que asumir el momento con calma para que los nervios no tomaran control de ella.

“Solo después de regresar al país, dimensioné lo que significaba para mi carrera y para la historia del tenis colombiano”, señaló.

Incluso con los triunfos, Bernal resaltó la importancia de no solo entrenar el cuerpo, sino también la mente. Ha tenido lesiones, derrotas que le dolieron y momentos de mucha frustración, pero aseguró que cada una de esas caídas la fortaleció de una u otra forma. Su mensaje para las nuevas generaciones se centra en soñar en grande, rodearse de buenas personas y entender que la mayoría de las dificultades están en la misma mente.

Escuche la entrevista completa aquí:

