El Burgos anunció el traspaso del defensa colombiano Anderson Arroyo al Rubin Kazan de Rusia

Anderson Arroyo en un encuentro con el Burgos CF. FOTO: Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images / Quality Sport Images

El Burgos CF ha traspasado al Rubin Kazan de la primera división rusa al defensa colombiano Anderson Arroyo, de 25 años y que llegó a la club en enero de 2024 cedido por el Liverpool, antes de pasar a propiedad de los burgaleses en junio siguiente.

Desde entonces, Anderson ha disputado 57 encuentros oficiales en los que ha marcado dos goles y sumado tres asistencias, han informado este miércoles fuentes del club blanquinegro.

El Rubin Kazan es uno de los equipos históricos del fútbol ruso, con títulos de liga y participaciones tanto en la Liga de Campeones como en la Liga Europa.

Con este traspaso, Arroyo inicia en el fútbol ruso una nueva etapa en busca de su presencia en el próximo mundial, mientras el Burgos refuerza su proyección en el mercado internacional y permanece a la espera de encontrar un lateral para sustituirle y que haga pareja con Lizancos en la banda derecha.

