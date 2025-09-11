El municipio de Floresta, Boyacá, recibirá con honores al soldado asesinado en Norte de Santander

Floresta

Con una eucaristía y una velatón el municipio de Floresta recibirá al soldado profesional Yamid Araque Cely, quien perdió la vida en enfrentamientos con el ELN en Tibú, Norte de Santander.

Se espera que el cuerpo del boyacense llegue este jueves al municipio de Floresta, Boyacá, donde se le rendirán honores por parte de la alcaldía y la comunidad.

“Es un hecho que no solamente enluta a la familia, sino enluta a toda nuestra población pues el soldado Yamid Araque Cely se caracterizó siempre por ser un gran ser humano, compartía mucho con la comunidad y por eso es muy grande la tristeza en este momento tan profunda que está viviendo nuestro municipio, por eso queremos honrarlo, queremos hacer una velatón para repudiar estos actos de violencia que le hacen tanto daño a las familias de nuestro país”, expresó el Luis Mario Vargas, alcalde de Floresta.

Por otro lado, el alcalde Luis Mario Vargas anunció que se expidió un decreto mediante el cual se declararon tres días de duelo en el municipio. Durante este tiempo, las banderas del municipio se ondearán a media asta como homenaje a este héroe.

“Nos solidarizamos con sus padres, así como con sus hermanos Jeffer y Marisol. Hoy todo el pueblo se une al dolor de esta familia porque hemos perdido a un gran hijo de Floresta. De igual manera, emitimos una serie decretos declarando tres días de duelo en el municipio, donde se solicita a la comunidad izar nuestras banderas a media asta para rendirle tributo a nuestro héroe de la patria que perdió la vida en cumplimiento de su de su labor”, aseguró el mandatario.

Yamid Araque Cely era el hijo menor de la familia conformada por sus padres Baudilio Araque y Eulalia Cely y sus dos hermanos Yefer y Marisol.

Se espera que el cuerpo de Yamid arribe hoy al municipio de Floresta, en donde se realizará desde las 5:30 de la tarde una eucaristía y posteriormente se llevará a cabo la velatón.