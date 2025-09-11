Procuraduría adelanta 6 indagaciones preliminares en Air-e que señalan al actual MinMinas

Regiones

Desde Barranquilla, el procurador general, Gregorio Eljach confirmó que el ente de control adelanta seis indagaciones preliminares al interior de la empresa de energía Air-e, actualmente intervenida, que señalan al exinterventor y actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

De acuerdo con las declaraciones del alto funcionario, se trata de denuncias que se han sido conocidas públicamente y que fueron presentadas a la entidad.

Los hechos estarían relacionados con presuntos sobrecostos para el periodo en el que Palma se desempeñaba como agente especial.

Las investigaciones se encuentran en las etapas iniciales y aunque, según Eljach, “se ha señalado al ministro con nombre propio”, no ha sido vinculado definitivamente.

Adicionalmente, dio a conocer que, desde la Procuraduría se están adelantando los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Eljach se refirió al tema desde el XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que se realiza en Barranquilla.

