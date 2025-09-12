Animal Fest este fin de semana en Cartagena

La Villa Olímpica será el escenario este sábado y domingo de Animal Fest, un festival abierto que busca ofrecer una experiencia de inmersión para familias cartageneras y turistas, totalmente gratuito, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

La actividad ofrecerá jornadas de salud animal, adopción de mascotas, muestra comercial, exhibiciones en la pista equina, una pista de Agility y Rally DOG, presentaciones folclóricas, zona de juegos infantiles y una muestra gastronómica.

La Granja UMATA también será un espacio para que niños y niñas interactúen con diversas especies como caballos, vacas, ponis, mini horses, conejos, patos, pavos, gallinas exóticas, tortugas, entre otros.

Con la iniciativa, la capital de Bolívar busca fortalecer la cultura de respeto, convivencia responsable y amor por los animales.