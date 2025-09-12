Barranquilla, Bogotá y Floridablanca tienen mejores colegios de Colombia 2025-2026: Top 5 oficial

Según explica el Ministerio de Educación en su página web, la educación en Colombia se define como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.

Ahora, la firma de consultoría colombiana Sapiens Research ha compartido la más reciente edición del Ranking Col-Sapiens que destaca los colegios a nivel nacional.

En esta ocasión, la selección de los 100 mejores colegios colombianos por desempeño académico se encuentran ubicados en Barranquilla, Bogotá, Chía y

Este ranking tiene en cuenta diversos factores que determinan el desempeño de cada institución, tales como la categoría, calidad y acreditación internacional.

¿Cómo se puede entrar a la lista?

Uno de los elementos más significativos para entrar en la lista es la clasificación según el ICFES, más exactamente que entren en la categoría A+ (AA hasta AAA+++). Las instituciones pertenecientes a esa categoría tienen más del 60% de sus estudiantes en el 33% superior a toda la población nacional, en al menos tres de las cinco pruebas de los últimos años del examen.

¿Cuál es el top 5 de los mejores colegios de Colombia 2025 - 2026?

Según la página web de Sapiens Research, los colegios que encabezan la lista de los mejores en Colombia se encuentran ubicados en Barranquilla, Bogotá y Floridablanca, municipio de Santander.

Colegio Boston Internacional, de Barranquilla . Categoría D1 - AAA+

. Categoría D1 - AAA+ Colegio Nuevo Cambridge, Floridablanca, Santander. Categoría D1 - AAA+

Categoría D1 - AAA+ Colegio Anglo Americano, Bogotá D.C. Categoría D1 - AA.

Cabe resaltar que la entidad explicó que los resultados no están basados en las pruebas Saber 11, sino en los índices generales. “Analizamos (versión #13, publicada el 09-09-2025) más de 14.500 colegios, y solo clasificaron 809 (de 122 municipios)“, dijeron.

El resto del top lo conforman un colegio de Bucaramanga y otro de Bogotá:

Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga. Categoría D1 - AA.

Categoría D1 - AA. Liceo Campo David, de Bogotá D.C. Categoría D1 - AA.

¿Cuáles colegios componen el resto del top 10?

El top 10 lo componen cinco colegios que son de Bogotá y Cali.

Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali . Categoría D1 - A.

. Categoría D1 - A. Colegio Los Nogales, de Bogotá. Categoría D2 - AAA+++.

Categoría D2 - AAA+++. Colegio Colombo Americano CAS, de Bogotá . Categoría D2 - AAA+++.

. Categoría D2 - AAA+++. Colegio San José de Inglaterra, de Bogotá D.C . Categoría D2 - AAA++.

. Categoría D2 - AAA++. Colegio San Mateo Apóstol, de Bogotá D.C. Categoría D2 - AAA++.

¿Qué es el ranking Col-Sapiens?

La entidad explica en su página web que este ranking es “el listado de los mejores colegios colombianos clasificados en categorías de desempeño académico y en calificaciones por certificaciones y/o acreditaciones internacionales.”.

