¿En qué fecha cae Semana Santa para 2026?

La Semana Santa es una de las fechas más importantes para los creyentes católicos, pues se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, siendo unos días de reflexión, perdón y descanso para muchas familias fieles en el mundo.

Durante este periodo, muchos colombianos creyentes participan en ceremonias religiosas, procesiones y rituales que representan los eventos narrados en la Biblia.

Sin embargo, esta semana también es de las primeras que se buscan en los calendarios año tras año pues, entre otras cosas, también significan vacaciones y son muchas las personas que con mucha anterioridad van agendando estas fechas para sus salidas.

Es por eso que en W Radio le contamos en cuáles fechas cae la Semana Santa para el 2026.

¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

La Semana Santa para el 2026 entrante iniciará con el tradicional domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finalizará el domingo de Resurrección, que será el 5 de abril.

Sin embargo, de esta semana solo dos días son festivos reconocidos por el mismo Estado colombiano: el jueves y el viernes santo.

Por este motivo, le contamos cuándo será jueves, viernes y sábado santo en 2026.

¿En qué fechas caen el jueves, viernes y sábado santo en 2026?

Pues bien, en 2026, el jueves, viernes y sábado santo caen el 2, 3 y 4 de abril respectivamente.

¿Qué se celebra los Jueves y Viernes Santo?

Jueves Santo:

Este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes.

Viernes Santo:

Se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual.

¿Qué es y qué se conmemora el Sábado Santo?

Según explica el Centro Universitario Incarnate Word, de la Ciudad de México, el Sábado Santo es el penúltimo día de la Semana Santa, y “conforma uno de los días del Triduo Pascual”.

Así mismo, la misma institución educativa subraya que este día se rememora reflexionando sobre la pasión, muerte de Jesús y su resurrección, que posteriormente se da al siguiente día, el Domingo de Resurrección.

Además, relatan que durante este día “las iglesias no celebran la eucaristía, tampoco tocan las campanas, no se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados”.

Por otro lado, se relata que anteriormente el día era conocido con el nombre “Sábado de Gloría, debido a que el término hacía referencia a la promesa de Jesús de salvar a vivos y muertos”.

Finalmente, Centro Universitario Incarnate Word, explica lo que se conmemora año tras año, en esta fecha: “Este día rememora la crucifixión y muerte de cristo, además de evocar el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado, pero también el Sábado Santo recuerda la fe de María por la resurrección de su hijo”.

