Emiliana Arango derrotó a Storm Hunter y pasó a cuartos de final del Abierto de Tenis de Guadalajara

La colombiana Emiliana Arango necesitó sólo 68 minutos para vencer hoy por 6-2, 6-2 a la australiana Storm Hunter y clasificarse a los cuartos de finales del Abierto de tenis de Guadalajara, torneo 500 de la WTA.

Arango, que empezó la semana como 86 del ranking mundial, impuso condiciones desde el fondo de la cancha; ganó el 77 por ciento de los puntos con el primer servicio y sacó ventaja de 34 errores no forzados de su rival.

Hunter quebró el saque de la sudamericana en el tercer juego del primer set, pero no confirmó y Emiliana empató 2-2. En el sexto ‘game’, la colombiana hizo un rompimiento y con otro, en el octavo, se adjudicó el primer parcial.

Serena, con excelentes devoluciones, Arango, finalista en marzo del Abierto de Mérida, controló el inicio de la segunda manga con dos quiebres seguidos que la pusieron delante 5-0. Hunter se acercó al mantener su servicio y quebró para poner la pizarra 5-2, sin embargo no pudo confirmar y Arango se colocó en la fase de las ocho mejores del torneo.

Este jueves la colombiana Camila Osorio, octava preclasificada, jugará contra la estadounidense Iva Jovic, en busca de su pase a cuartos y de mantener el invicto de las colombianas en el torneo que transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de un millón 64.510 dólares.

Le puede interesar: Esto es lo que debe saber sobre Wimbledon: el torneo de tenis más antiguo del mundo

En los otros duelos de este jueves, la belga Elise Mertens, primera sembrada, irá ante la francesa Elsa Jacquemot; la rusa Veronika Kudermetova, segunda favorita, enfrentará a Victoria Jiménez Kasintseva, de Andorra; y la polaca Magdalena Frech, campeona defensora, a la italiana Lucrezia Stefanini.

Escuche W Radio en vivo aquí: