¿Cuáles serán los próximos torneos de tenis profesional en Colombia? Tome nota y agéndese

Poco a poco el tenis en Colombia continúa ganando seguidores, esto debido a los jugadores que representan nuestro país y destacan alrededor del mundo, con Camila Osorio, Emiliana Arango y Daniel Galán como principales representantes.

Para los nuevos seguidores de este deporte, el tenis también tiene espacios para que los aficionados disfruten de algunos de los mejores jugadores del mundo, principalmente del circuito WTA (Tenis Femenino) y el circuito ATP Challenger Tour (Tenis Masculino), por lo que destacaremos los que vienen próximamente en el calendario.

Previo a ello, conviene repasar los certámenes que se han disputado esta temporada 2025.

El primero de ellos tuvo lugar en Bogotá, con un certamen femenino del circuito WTA, categoría 250, el más prestigioso del país, que tuvo como ganadora a Camila Osorio venciendo a Katarzyna Kawa en la final.

Lea también: Alcaraz venció a Sinner en la final del US Open 2025 y recuperó el número uno del ranking ATP

Posteriormente, en el circuito Challenger, segundo nivel de importancia a nivel masculino, Bogotá fue sede de un torneo categoría 75, donde el estadounidense Patrick Kypson derrotó al brasileño Pedro Sakamoto por 6-1, 6-3 para levantar el trofeo en la capital.

Finalmente, en julio pasado, el circuito ITF, tercer nivel de importancia en el tenis masculino, tuvo dos certámenes con el ITF M25 de Villavicencio, que proclamó ganador a la joven promesa Samuel Linde, y una semana después, Johan Rodríguez ganaría el ITF M15 de Bucaramanga.

¿Cuáles serán los próximos torneos de tenis profesional en Colombia?

Para el gusto de los aficionados, en total habrá seis torneos más este año en nuestro país:

ATP Challenger 75 de Cali : 6 al 12 de octubre

: 6 al 12 de octubre ITF W50 de Ibagué : 20 al 26 de octubre

: 20 al 26 de octubre ITF M15 de Ibagué : 27 de octubre al 2 de noviembre

: 27 de octubre al 2 de noviembre WTA 125 de Cali : 27 de octubre al 1 de noviembre

: 27 de octubre al 1 de noviembre ITF M15 de Valledupar : 3 al 9 de noviembre

: 3 al 9 de noviembre ATP Challenger 50 de Bogotá: 24 al 30 de noviembre

Escuche W Radio en vivo aquí: