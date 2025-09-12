“La calidad técnica y física es exuberante”: Jorge Bava sobre los clubes del FPC

El argentino Jorge Bava habló en los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para referirse al actual nivel del futbol colombiano y su paso como entrenador en el Liverpool de Montevideo.

¿Cómo define el jugador colombiano?

“Técnicamente y físicamente esos jugadores de una calidad técnica exuberante y físicamente también, esos jugadores muy buenos, son jugadores con fibras rápidas en su gran mayoría, así que va a ser un jugador muy muy competitivo”.

¿Qué le gusta del futbol colombiano?

“Me gusta la forma de disputa del torneo, creo que es emocionante porque tienes que tener cierta regularidad primero para entrar en los ocho”, dijo.

En Colombia la mayoría de arqueros que llegan son de Uruguay, ¿A qué se debe eso?

“Siempre aconsejo a los arqueros jóvenes que es un mercado que yo me arrepentí de no haber venido antes, tuve la oportunidad de venir y por una cosa o la otra nos se dio, históricamente Fernando Alves, Sebastián Viera”.

“Cuando yo estaba en Bucaramanga éramos 12, éramos 12 arqueros uruguayos en toda la liga. Entre la Primera y Segunda División. No sé por qué si de repente es un fútbol más abierto o qué, hemos logrado destacarnos, porque sentí que me pateaban muchísimo más que en Uruguay, creo que tienen un prototipo diferente, sobrio y que le ha ido bien, hasta el día de hoy siempre han venido y es un mercado, el de acá, el de Paraguay que históricamente los arquero uruguayos le ha ido bien.”

¿Qué cree que le falta al futbolista colombiano para ganar más títulos internacionales, a los equipos colombianos, a las selecciones?

“Yo lo que veo, digamos, que hay una tendencia en el mundo con el VAR. yo veo que se sanciona mucha falta y además que después cuando se va a jugar internacionalmente se paga, hay más intensidad, es más fuerte, es más físico y de repente en el día a día uno se va acostumbrando.

Pero creo que la calidad técnica y física es exuberante. Yo opino que a nivel de clubes pienso que están más cerca que Uruguay hoy día. Por un tema que hay más clubes grandes, hay más clubes que invierten”

