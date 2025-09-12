Lotería de Bogotá 11 de septiembre de 2025: resultados del último sorteo

Pelotas de sorteo y al lado el logo de la lotería de Bogotá (Fotos vía Getty Images y cuenta de X de la lotería de Bogotá)

La Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a las 10:30 de la noche, y puede verlo en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día se juega la Lotería del Quindío. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería de Bogotá 11 de septiembre

Este jueves 11 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor: xxxx de la serie xxx.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá?

Para comercializar la Lotería de Bogotá se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $6.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $18.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá en línea?

Ingrese a la página de la lotería.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Elija el tipo de sorteo que quiere jugar y la fecha.

que quiere jugar y Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PagaTodo, SiPaga, Super Giros, Loticolombia, Codesa, Punto de Pago y Efecty.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Bogotá?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Meta tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 14.000′000.000 pesos.

14.000′000.000 pesos. Premio Mega Gordo: 500′000.000 pesos.

500′000.000 pesos. Premio Súper Gordo: 250′000.000 pesos.

250′000.000 pesos. Premio Millonario de 50’000.000 pesos.

50’000.000 pesos. Premio Millonario de 20’000.000 pesos.

20’000.000 pesos. Premio Millonario de 10’000.000 pesos.

¿Qué puede ganar por aproximación de número?

Última Premio Mayor: 65.060 pesos.

65.060 pesos. Dos primeras del Mayor: 1’301.220 pesos.

1’301.220 pesos. Dos últimas del Mayor: 1’301.220 pesos.

1’301.220 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 10’843.500 pesos.

10’843.500 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 10’843.500 pesos.

10’843.500 pesos. Serie Mayor: 21.687 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).