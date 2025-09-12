Internacional

Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

El comentarista conservador Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado 10 de septiembre.

Donald Trump y Charlie Kirk. Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 12 de septiembre “con un alto grado de certeza” que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

Noticia en desarrollo...

