Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk
El comentarista conservador Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado 10 de septiembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 12 de septiembre “con un alto grado de certeza” que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.
Noticia en desarrollo...
